Erste Frau im Amt in der Vereinsgeschichte Wie man sich als Königin des ältesten Schützenverein Bonns fühlt

Am 11. Mai, dem Samstag nach Christi Himmelfahrt, hat Mareike Gierlich den Vogel runtergeholt. So nennt man es, wenn man beim Preisvogelschießen des Küdinghovener Schützenvereins gewinnt. Als erste weibliche Siegerin in der Vereinsgeschichte wurde Mareike Gierlich damit zur neuen Königin der Sankt Sebastianus Schützenbruderschaft Küdinghoven von 1333 e. V. gekrönt.