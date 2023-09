Zwei Beueler Grundschulen im Pilotprojekt Bonn testet temporäre Schulstraßen

Und außerdem: Die temporären Schulstraßen gelten nur morgens in der Zeit vor Unterrichtsbeginn. Das heißt: An der Grundschule Om Berg wird der Bereich der Pützhecke an Schultagen zwischen 7.30 und 8.15 Uhr für Autos gesperrt, an der Marktschule wird die Schulstraße in der Von-Ketteler-Straße an der Einmündung zur Sackgasse neben der Turnhalle zwischen 7.15 und 8 Uhr eingerichtet. Dabei wird vonseiten der jeweiligen Schule mittels Absperrschranke nur noch berechtigter Verkehr zugelassen.