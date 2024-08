Redakteurin macht Selbstversuch Schwimmen im Bonner Rhein: Wie gefährlich ist es wirklich?

Beuel · 2024 sind bereits mehr als 250 Menschen in Deutschland ertrunken. Am Samstag starb wieder eine Frau im Rhein. GA-Redakteurin Felizia Schug hat sich gemeinsam mit der DLRG in Beuel ins Wasser gewagt. Schafft sie es, gegen die Strömung anzuschwimmen?

21.08.2024 , 05:00 Uhr

GA-Redakteurin schwimmt im Rhein: Die DLRG sichert den Selbsttest ab. Foto: Marco Lambertz