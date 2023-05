„Tapfer bis in den Tod“ Sebastianus-Schützen waren einst eine Leibgarde

Mutig, treuergeben und tapfer bis in den Tod: Leib und Leben vertraute Heinrich von Löwenburg seinen zwölf „Kogelschützen“ aus Küdinghoven an, wenn er durch das Land zog, um seine Besitztümer zu inspizieren. Das Amt Löwenburg umfasste damals Honnef, Ober- und Niederdollendorf, Römlinghoven, Holtorf, Oberkassel, Ramersdorf, Küdinghoven, Limperich, Beuel, Rheidt, Sieglar, Niederkassel, Overath, Aldenrath und Rodenkirchen. 1333 formierte Heinrich diese Truppe mutiger Söldner als Ehrengarde, die ihm – ausgerüstet mit Hirschfänger und Armbrust - ein sicheres Geleit garantierten. Sie mussten Nachtwachen halten, Ausschreitungen verhindern und dafür sorgen, dass Aufrührer in Arrest kamen. Die Kogelschützen, deren Name sich übrigens von ihrer charakteristischen Kopfbedeckung ableitet, waren seine die Schutz- und Ehrenwache zugleich.