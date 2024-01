„Luna 2nd Hand“ in Beuel Mutter gibt Laden aus Liebe zu ihrer Tochter auf

Beuel · Nach 23 Jahren schließt der Secondhand-Laden „Luna 2nd Hand“ in der Friedrich-Breuer-Straße in Beuel. Die Stammkundschaft bedauert die Schließung. Warum Inhaberin Dina Gelenkirch trotzdem aufhört und was ihre Tochter damit zu tun hat.

23.01.2024 , 15:00 Uhr

Mit großer Freude dekoriert Dina Gelenkirch ihr Schaufenster. Foto: Stefan Hermes

Von Stefan Hermes

Es sind sehr persönliche Abschiedsworte von Dina Gelenkirch (48), die sie auf dem Zettel an der Eingangstüre von „Luna 2nd Hand“ in der Friedrich-Breuer-Straße 35 hinterlassen hat. „Ich mache keinen Hehl daraus“, den wahren Grund zu nennen, warum sie das vor 23 Jahren mit ihrer Mutter Karola Bertino-Alkan (68) eröffnete Geschäft schließt.