Maikäferfest in Oberkassel Sehen und gesehen werden auf der Kö

„Hier in Oberkassel lebt die Vereinswelt“, sagt Oliver Lohr, sowohl erster Vorsitzender der ausrichtenden Werbegemeinschaft in Bonn-Oberkassel (WOK) als auch der KG Kaasseler Jonge und damit in beiden Welten aktiv. „Deshalb ist es gar nicht so schwer, so etwas auf die Beine zu stellen.“ Dass die WOK als Verein im Verband der Ortsvereine vertreten ist, mache vieles einfacher. Dietmar Brenner, Präsident der KG, betonte, dass Oberkassel der Stadtteil mit der höchsten Vereinsdichte in Bonn sei. „Der Zusammenhalt untereinander ist gut.“