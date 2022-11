Zwei Männer festgenommen : SEK-Einsatz am Hotel Kameha Grand in Bonn

Mehrere Polizei- und Rettungskräfte waren am Samstagnachmittag am Hotel Kameha Grand am Bonner Bogen im Einsatz. Foto: Axel Vogel

Update Beuel Zwei möglicherweise bewaffnete Männer sind am Samstagnachmittag im Hotel Kameha Grand in Bonn festgenommen worden. Die Polizei war nach einem Notruf mit Spezialkräften am Bonner Bogen im Einsatz.



Von Axel Vogel und Michael Wrobel

Schwerbewaffnete Kräfte einer SEK-Einheit haben am Samstagnachmittag zwei Personen im Hotel Kameha Grand am Bonner Bogen in Beuel festgenommen. Die Festgenommen waren möglicherweise bewaffnet.

SEK-Beamte setzen Taser ein

Wie Polizeisprecher Frank Piontek dem GA mitteilte, war gegen 13 Uhr ein Notruf bei der Bonner Polizei eingegangen, wonach es eine Bedrohung durch einen Mann an dem Hotel geben würde. Die Leitstelle schickte daraufhin mehrere Spezialeinsatzkräfte zum Bonner Bogen. Etwa eine Stunde nach Eingang des Notrufes erfolgte schließlich der Zugriff und die Festnahme der beiden Männer. Dabei setzten die Beamten auch einen Taser ein.

Rund zwei Stunden nach dem Zugriff wurden die beiden Männer nacheinander aus dem Hotel geführt. Foto: Axel Vogel

Die zwei Männer hatten sich nach aktuellem Ermittlungsstand offenbar gekannt. Einer der beiden Männer wurde laut Piontek bei der Festnahme leicht verletzt. Erst gegen 16.15 Uhr wurden die beiden Männer nacheinader von Beamten aus dem Hotel und zu Polizeiwagen geführt. Sie sollten anschließend ins Bonner Polizeipräsidium zur weiteren Vernehmung gebracht werden.

Wie der Polizeisprecher weiter mitteilte, seien keine weiteren Personen während des Einsatzes gefährdet gewesen. Das Hotel musste auch nicht evakuiert werden.

Schwerbewaffnete Polizisten am Kameha Grand in Bonn im Einsatz

„Die Polizisten waren hier schwer bewaffnet mit Maschinenpistolen am Rheinufer und vor dem Hotel im Einsatz“, berichtete Finn Hönig, der seinen Büro in unmittelbarer Nähe zum Hotel hat. Er und die weiteren Nachbarn seien jedoch nicht speziell von der Polizei über die Gefahrenlage informiert worden. Etwa eine Stunde nach Eingang des Notrufes erfolgte schließlich der Zugriff und die Festnahme der beiden Männer.