Neubau am Herz-Jesu-Kloster : Seniorenzentrum feiert Richtfest

Trotz Regen sind viele Besucher zum Richtfest an das Albertus-Magnus-Haus gekommen. Foto: Sebastian Flick

Beuel Mit einem Richtfest haben sich die Bauherren, die Ordensgemeinschaft und die Stadt vergangene Woche bei den Handwerkern des Sankt-Albertus-Magnus-Hauses bedankt. Ein besonderer Gast ist dafür aus Österreich angereist.



Von Sebastian Flick

Weniger als eineinhalb Jahre nach dem Spatenstich wurde am Herz Jesu Kloster Richtfest gefeiert. Der Rohbau für das neue Sankt-Albertus-Magnus-Haus war sogar schon im vergangenen Winter fertig, doch hatten sich der Bauherr, die Adelheid-S-Immobilien GmbH & Co. KG sowie die Ordensgemeinschaft Sacre Coeur und die Stadt Bonn, aufgrund der Corona-Lage dazu entschieden, den fertigen Rohbau des Seniorenwohnheims erst in diesem Frühsommer zu feiern.

„Mit dem Richtfest möchten wir den Handwerkern danken, die den Rohbau errichtet haben. Trotz Schnee und Eis ging es zügig voran. Wir sind sehr gesegnet mit dieser Entwicklung“, sagte Schwester Ursula Kokoska, Vorstand des Adelheid Vereins, Rechtsträger des Herz-Jesu-Ordens, bei der Feier am Mittwoch im Rohbau.

Umzug über die Straße

„Mit dem Neubau des Seniorenzentrums geht ein ganz großer Traum in Erfüllung“, ergänzte Schwester Laura Mossbrugger. Die Provinzoberin der Zentraleuropäischen Ordensprovinz der Sacré-Coeur-Schwestern war anlässlich des Richtfestes extra aus Wien angereist. So eine weite Anreise hatten die übrigen zahlreich erschienen Gäste nicht, die am Mittwoch auf dem Baugelände zusammenkamen, unter ihnen viele Bewohner und Mitarbeiter des Seniorenwohnheims Sankt-Albertus-Magnus-Haus. Wenn der Neubau steht und das städtische Seniorenzentrum eröffnet wird, werden sie für den Anfang 2023 geplanten Umzug nur die Straßenseite wechseln müssen.

Der obligatorische Richtkranz wurde beim Richtfest mit einem Kran hochgezogen. Beim zweiten Anlauf hatte auch das Aufhängen des Richtkranzes erfolgreich geklappt. „Wir waren nicht ganz sicher, ob alle Gäste schon draußen waren“, nahm Marc Biedinger, Leiter der Seniorenzentren der Stadt Bonn, den ersten Fehlversuch mit Humor. Zusammen mit Klaus-Dieter Pruss, Geschäftsführer Adelheid S-Immobilien GmbH & Co. KG, und Zimmermeister Thomas Schmidt von der Zimmerei Fech war Biedinger für den Richtspruch auf das Dach des zukünftigen Seniorenheims geklettert. In seiner Rede blickte Biedinger anschließend auch auf die Geschichte des städtischen Pflegeheims St. Albertus Magnus zurück, erinnerte an die Eröffnung 1973 und die Entwicklung in den darauf folgenden knapp 50 Jahren: „Wir haben das Haus im Laufe der Zeit immer wieder den Bedürfnissen angepasst, aber die baulichen Strukturen aus den 1970er Jahren haben uns jetzt Grenzen aufgezeigt“, erläuterte Biedinger die Notwendigkeit des Neubaus. In diesem werden sowohl alle Wohnräume, als auch alle sanitären Bereiche – wie gesetzlich vorgeschrieben – barrierefrei ausgestattet. Zudem werden die ebenfalls gesetzlich vorgeschriebenen Einzelzimmer für alle Bewohner umgesetzt.