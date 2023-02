Vorbereitungen laufen : Showdown im Zugwagen „Marga“ beim Liküra-Zug

Stilecht wird mit Sekt getauft: Liküra Angela I. nennt ihren Prunkwagen Marga. Foto: Stefan Knopp

Liküra Der Liküra-Staat trifft die letzten Vorbereitungen für den Karnevalszug am kommenden Sonntag. Angela I. hat ihren Wagen getauft, ein neues Fahrzeug im Zug muss noch fertiggestellt werden.



Der Prunkwagen der Liküra-Prinzessin heißt Paul, benannte nach dem Ehrenvorsitzenden des Festausschusses: Paul Klein. Aber er hat immer auch einen Zweitnamen. In der Welt von Show und Theater würde man es Künstlernamen nennen, den Ihre Lieblichkeit dem Wagen verleiht. Dem Motto von Angela I. („Lichtspielhaus - jeck verzällt, wat uns domols wie hück zesammehält“) würde Oscar entsprechen, denn bei ihr dreht sich alles um das Filmgeschäft. Doch sie hat ihn am Samstag auf den Namen Marga getauft. So hieß die erste Liküra vor 70 Jahren. Marga wird ihr Fahrzeug für den großen Showdown der karnevalistischen Trilogie sein, und der beginnt am Karnevalssonntag um 13 Uhr.

Die Veranstaltung am Wochenende fand zum zweiten Mal auf dem Gelände an der Königswinterer Straße statt, wo der Liküra-Prunkwagen vor dem Zug steht.

Derweil tut der Festausschuss Liküra-Karneval alles für ein Happy End für diese drei Jahre, in denen es für Prinzessin Angela Frings eine Menge Hochs und Tiefs gab: Die Parkverbotsschilder für den 19. Februar in den Straßen, in denen sich die Gruppen zum Zug formieren, sind schon aufgestellt. Für die Sicherheit beim Zug wurden die Polizei, das Rote Kreuz und das Technische Hilfswerk ins Boot geholt.

Das Sessionsheft liegt schon vielerorts aus, darin ist auch die Zugaufstellung abgedruckt. 95 Teilnehmer. In früheren Jahren war es weitaus mehr. Es gab jetzt weniger Anmeldungen. „Einige Vereine haben sich über Corona aufgelöst“, erklärt die Festausschuss-Vorsitzende Sabine Gerwing. „Und manche können sich keinen Wagen leisten.“

Bei anderen mag noch eine gewisse Corona-Scheu vorherrschen. Die Zugteilnehmerbesprechung ist dennoch schon absolviert, laut Gerwing war sie „sehr gut besucht“, was auch für eine große Motivation der Gruppen spricht.

Wie man mit den Preissteigerungen beim Wurfmaterial umgeht, ist jedem Verein selbst überlassen, aber klar ist: Wer genauso viel werfen möchte wie früher, muss tiefer in die Tasche greifen. Vielleicht sei es an der Zeit, von dem Höhenflug vergangener Jahre herunterzukommen, meint die Pressesprecherin des Festausschusses, Sarah Hama. „Müssen die Kinder mit Kamelle überschüttet werden?“, fragt die Ex-Liküra rhetorisch. Es müsse wieder mehr um Spaß und Brauchtum gehen. Für den stellvertretenden Festausschuss-Vorsitzenden Ulrich Rosen ist das Wichtigste, „dass die Tradition weitergeht“.

Doch in einer Angelegenheit gibt es noch einen Spannungsbogen im Liküra-Lichtspielhausfilm. Wird die „Festausschussmütze“ rechtzeitig fertig? Hinter dem Begriff verbirgt sich ein neuer Festwagen, der gleich hinter dem Zugleiterwagen das Nahen des Zuges ankündigen wird.

Dafür wurde eine große Mütze im Stil des Festausschusses Liküra-Karneval zusammengebaut. An der Bestückung mit Krepprosen haben sich Vereine aus allen drei Ortschaften beteiligt: Die Röschen wurden vom Damenkomitee Ramersdorf vorbereitet, von den Damen der Pänz us Küllekove gedreht und von den Limpericher Ortsvereinen gesteckt und auf dem Gestell angebracht. Der Wagen sollte eigentlich ebenfalls am vergangenen Samstag getauft werden, aber es muss noch dran gearbeitet werden, deshalb wurde es vertagt.

Titani fährt das Kinderprinzenpaar