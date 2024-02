Temporäre Schulstraßen in Beuel Weniger Elterntaxis, aber mehr Sicherheit für Kinder

Die Eltern dürfen auch die Durchfahrtsbescheinigungen von Anwohnern kontrolliert – in Zusammenarbeit mit einer Schulpolizistin. Am Dienstag wird die neue Bezirksbeamtin der Bonner Polizei, Anja Kappernagel, den Verkehr morgens überwachen. „Wir haben uns dreimal mit Kommunalpolitikern, dem Ordnungsamt und den Stadtwerken Bonn getroffen und auch gemeinsam die Situation morgens angeschaut“, sagt Lehnen. Es habe einen Morgen gegeben, an dem dreimal die Reifen gequietscht hätten. „Da waren sich alle einig, dass etwas gemacht werden muss.“ Auch an einfache Regeln halten sich einige Autofahrer nach Angaben von Lehnen nicht: „Es kommt vor, dass am Zebrastreifen nicht gehalten wird“, sagt die Vorsitzende der Schulpflegschaft. Angefahren worden sei an der Grundschule bislang noch kein Kind, allerdings in der Parallelstraße.