Konzert im Pantheon-Theater in Beuel Sie hat die wohl beste Soulstimme Bonns

Einige kennen die in Ramersdorf geborene Jazz- und Soulsängerin bereits aus der Show „Daria Assmus and the Heavy Soulband“ oder von ihrer Band „RasgaRasga“. 2018 war die junge Sängerin mit dem Ensemble Brasssonanz bereits in der Elbphilharmonie zu hören. Nun ist sie mit dem renommierten Grenzgänger-Pianisten Marcus Schinkel im Pantheon zu hören, der in Bonn durch sein Programm „Crossover Beethoven“ oder „Classic meets Gipsy“ mit Gitarristen Joscho Stephan schon lange kein Unbekannter mehr ist.