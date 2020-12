Filmangebote zum Neujahr : Silvesterprogramm goes online

An der Kinokasse in der Brotfabrik: „Hausmeister“ Fritjof Becker (v.l.), „Programmdirektor“ Ulli Klinkertz und „Vorführer“ Bernhard Gugsch. Foto: Rainer Schmidt

Beuel Das klassische Angebot in der Brotfabrik muss ausfallen. Deshalb soll es einen Ersatz im Internet geben.

Alternativlos, aber nicht hilflos und erst recht nicht planlos, so beschreibt Ulli Klinkertz von der Bonner Kinemathek in der Beueler Brotfabrik die derzeitige Lage seines Kinos. „Das Kino in der Brotfabrik muss, wie alle anderen Kinos auch, geschlossen bleiben. So herrscht weiterhin für uns und viele andere kulturelle Veranstaltungsorte eine große Planungsunsicherheit“, sagt er. „Da wir in unserem gemütlichen Saal vorerst keine Kinofilme vor Publikum zeigen dürfen, verlegen wir ein bisschen von unserer Kernarbeit kurzfristig ins Internet“, kündigt er an.