Neue Rektorin Simone Zöller leitet die Paul-Gerhardt-Schule in Beuel

Beuel · Die Paul-Gerhardt-Schule in Beuel hat eine neue Leiterin. Rektorin Simone Zöller war zuvor lange in der Lehrerausbildung tätig und baute die Bonneum-Lernwerkstatt in Beuel mit auf.

27.09.2024 , 07:00 Uhr

Simone Zöller bei ihrer Begrüßungsfeier. Foto: Benjamin Westhoff

Von Sascha Stienen Redakteur Bonn