Offene Werkstatt in Beuel So bekommen Kids den Werkzeugführerschein

In der großen Halle von Selbstwerk, einem gemeinnützigen Projekt, schreinern an diesem Nachmittag die Kleinen. Mitten auf der Werkbank, für alle gut sichtbar, steht ein hölzernes Spielzeugboot mit Stoffsegel. Das ist die Vorlage. Entlang der Bank sind rechteckige Holzbretter mit Schraubzwingen befestigt. Fünf Jungs sägen jeweils an einem Brett – das soll später der Rumpf des Holzbootes werden.