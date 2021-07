Rallye mit Hindernissen : So bewältigen Familien in Limperich den „Fitness-Trail“

So bewältigen Familien in Limperich den „Fitness-Trail“

Limperich Anstatt eines Sommerfestes hat sich das Familienzentrum Bonn-Zwischen Rhein und Ennert einen „Fitness-Trails“ für Kinder ausgedacht. Zwölf Familien gehen an der Start bei der Runde entlang des Rheins. Dabei läuft nicht alles glatt.

Neun Herausforderungen gab es, darunter Eierlaufen, Pedalos, Zielschießen mit der Wasserpistole und Dosenwerfen sowie ein Rätselfragebogen. 14 Familien hatten sich für den Spaß für Kinder zwischen drei und zwölf Jahren am Samstag angemeldet. Immer zwei Familien starteten gleichzeitig von der Kirche Heilig Kreuz, wo die Koordinatorin des Familienzentrums Sonja Kressa und eine Kollegin die Gruppen auf den Weg schickten und später wieder empfingen. Maya wurde von ihren Eltern und ihrem einjährigen Bruder Leo begleitet. Sie hatte Glück mit der anderen Familie: Bella (3) ging mit Mutter und Großmutter mit, die Mädchen kennen sich aus dem Kindergarten.

Der „Fitness-Trail“ war das Ergebnis der Überlegung, was man dieses Jahr anstelle eines Sommerfestes machen könne. „Ich hatte ein Sportfest im Hinterkopf, aber coronakonform“, so Kressa. Die Rallye, bei der Kleingruppen an der frischen Luft Stationen abgingen, war da die beste Lösung.