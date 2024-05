Theater Marabu in Beuel So entwickelt ein inklusives Kinderensemble ein Theaterstück

Von Anfang an erschaffen die Kinder das Theaterstück mit dem Titel „Was ist da eigentlich?“ und die Figuren, die sie spielen, selbst. Die Erwachsenen helfen, geben Tipps und Anregungen. Und darum geht es: „Es gibt zwei Gruppen“, erklärt Fine (10). „Eine lebt auf der Welt und findet eine Tür. Sie überlegt, was dahinter ist.“ In dieser Welt gab es einen Krieg, deshalb gibt es dort viel Schrott. Die andere Gruppe befindet sich auf der anderen Seite dieser Tür in etwas, das die Kinder erst als Bunker bezeichnet haben. Aber das war ihnen doch zu martialisch. Deshalb nennen sie den Raum unter der Erde Xeox. Auch diese zweite Gruppe kennt die besagte Tür. „Sie fragen sich, was wohl draußen ist.“ Irgendwann hören beide Gruppen ein Geräusch von der jeweils anderen Seite, das ihren Alltag auf den Kopf stellt. Ob sie am Ende aufeinandertreffen oder nicht? Das wird sich im Schaffensprozess ergeben.