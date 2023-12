Der Verein „Pützchens Markt hilft“ verteilt Geschenke So helfen Schausteller hilfsbedürftigen Menschen

Die Förderschule am Rheingarten, die überwiegend zuständig für Kinder und Jugendliche aus dem rechtsrheinischen Stadtgebiet ist, unterrichtet Schüler, die aufgrund von Lern-, Entwicklungs- und Verhaltensstörungen einen sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf haben. Der Förderverein hat sich Aufgabe gestellt, die Schüler in allen für die Bildung und die Erziehung wichtigen Bereichen ideell und materiell zu unterstützen und durch nachhaltige Projekte ganz gezielt die Voraussetzungen für ein ganzheitliches Lernen zu schaffen. Die Spendensumme in Höhe von 2000 Euro soll hauptsächlich in das Schuloasenprojekt fließen. Dorthin können sich Schüler zurückziehen, wenn sie eine Auszeit vom Unterricht benötigen. Außerdem soll den Schülern künftig dort ein gesunder Snack oder ein Pausenbrotersatz zur Verfügung stehen. Schulleiter Karsten Schölzel, Daniel Schliebach als Vorstandsvorsitzender des Fördervereins und Jennifer Böhlke, als pädagogische Leitung des Vereins nahmen das Geld entgegen. Schausteller Robby Gohrmann spendete bei der Übergabe spontan nochmals 500 Euro an den Förderverein.