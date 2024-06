Bonner erzählen, worauf es ankommt So klappt es mit dem Stipendium auch ohne Einser-Abi

Eine Erfahrung, die Hannah Streit ebenfalls gemacht hat. Bereits in ihrer Heimat in Baden-Württemberg ist sie auf den Studienkompass aufmerksam geworden. Auch sie wird durch die Stiftung der Deutschen Wirtschaft während ihres Jura-Studiums an der Bonner Uni unterstützt. „Ich finde es toll, dass damit auch Kinder aus Nicht-Akademiker-Familien angesprochen werden“, sagt sie. „Vor allem die Workshops haben mir am Anfang meines Studiums sehr geholfen.“ Durch die finanzielle Unabhängigkeit konnte auch sie sich voll auf die Vorlesungen und Klausuren konzentrieren. Derzeit peilt sie das erste Staatsexamen an. „Wenn man sich keine Sorgen machen muss, wie man seinen Alltag finanziert und neben dem Studium nicht jobben muss, ist es einfacher, seinen Weg zu gehen“, erzählt sie. „Ich kann nur jedem Schüler raten, sich frühzeitig zu informieren und zu bewerben. Es gibt immer Angebote, die zu einem passen.“