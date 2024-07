Zum Jubiläum So lebt es sich im Altenheim Herz-Jesu-Kloster in Ramersdorf

Ramersdorf · Beim Sommerfest des Altenheims Herz-Jesu-Kloster in Ramersdorf am 26. Juli war einiges los. Die Heimleiterin Sabine Rottländer und Bewohnerinnen erzählen von ihrer Arbeit und ihrem Leben in der Einrichtung.

31.07.2024 , 08:00 Uhr

Party eben: Das Sommerfest im Herz-Jesu-Kloster. Foto: Meike Böschemeyer

Von Annekatrin Stoll