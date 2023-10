Stadt erneuert Fahrbahn So lief bisher die Sperrung der Oberkasseler Straße in Bonn

Der Verkehr sei teilweise nur schleppend vorangekommen, aber ein Verkehrschaos habe es nicht gegeben. Das kennt Weber noch aus der Zeit, bevor die Stadt 2019 den Kreisel einweihte, der sich dort befindet, wo Pützchens Chaussee auf die Oberkasseler Straße trifft. Davor hatte es nur eine Einmündung gegeben, was dazu führte, dass Autos die aus Richtung Niederholtorf kamen und nach links in die Oberkasseler Straße abbiegen wollten, oft lange warten mussten. Teilweise staute sich der Verkehr deshalb bis in den Ortskern. „Der Kreisel war ein absoluter Segen“, sagt Weber. Die Ansicht teilten viele im Ort. Freude gab es auch darüber, dass der Kreisverkehr schneller fertig war als geplant.