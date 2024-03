Spanier zu Gast im Ernst-Kalkuhl-Gymnasium So macht das Programm „Erasmus +“-Schule Europa erlebbar

Erasmus+

Seit 2014 fördert Erasmus+ persönliche Begegnungen, digitalen Austausch und gemeinsame Projekte für Schulen, Vorschulen und Kitas aus ganz Europa. Tausende Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler aus Deutschland haben Europa dadurch ganz neu erlebt und kennengelernt. Ob Frankreich oder Polen, ob für zwei Tage oder ein ganzes Jahr, ob mit der Schulklasse oder als einzelner Austauschschüler: Es gibt vielfältige Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche in Europa mobil zu sein, im Ausland am Unterricht teilzunehmen, gemeinsam an Projekten zu arbeiten und dabei mehr über sich und andere zu lernen.

So fördert das Programm den Austausch von Schülergruppen (bis 30 Tage) sowie einzelner Schüler und Schülerinnen (bis 29 Tage) sowie Schülerpraktika (bis 29 Tage). Lehrkräfte haben die Möglichkeit, im Ausland an einer Partnerschule zu hospitieren und zu unterrichten, an europaweiten Fortbildungen teilzunehmen sowie digitalen und persönlichen Austausch von Schulklassen zu begleiten. Mehr Infos online unter erasmusplus.schule.