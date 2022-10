Open-Sunday-Reihe : So sollen Bonner Kinder Freude an der Bewegung bekommen

Feuer frei! Die Kinder versuchen, Trainer Nick vom SV Beuel 06 mit Bällen abzuwerfen. Foto: Stefan Knopp

Beuel Der Sportverein Beuel 06 hat am Wochenende die Open-Sunday-Reihe eröffnete. Das kostenlose Angebot soll Kindern Spaß an Bewegung vermitteln. Zahlreiche Bonner Vereine machen mit. Das haben sie im Angebot.



Mal gucken, wie weit die Kinder einen Fußball werfen können. Sie stellen sich an der Drei-Punkte-Linie des Basketballfeldes auf, während sich Nick, Trainer beim Sportverein Beuel 06, auf einen Turnkasten unter dem Korb setzt. Zu seinem Glück kommen die wenigsten Bälle direkt bei ihm an. Die Kinder haben trotzdem ihren Spaß.

18 junge Sportler waren am Sonntagvormittag in die Turnhalle der ehemaligen Volkshochschule gegenüber der Paul-Gerhardt-Grundschule in Beuel gekommen, wo der SV mit „Fitness & Fun – Bewegung, Spiel und Spaß mit und ohne Ball“ die Open-Sunday-Reihe eröffnete. Dieses Angebot, das der Stadtsportbund Bonn (SSB) im letzten Jahr erstmals auf die Beine gestellt hatte, geht wieder bis zu den Osterferien und bietet Kindern Bewegung und Spaß.

In diesem Jahr machen allerdings weniger Vereine mit: Von neun Angeboten im letzten Jahr sind fünf geblieben (siehe Infokasten), Baseball in Medinghoven sowie Taekwondo und Handball in Pennenfeld und Ropeskipping in Bad Godesberg sind weggefallen. Ziel ist es wieder, Kindern Bewegung zu ermöglichen, die laut SSB im Winter oft zu kurz kommt. Hinzu kommt, dass man den Kleinen eine möglichst große Auswahl an Sportarten bieten möchte - man kann alle Angebote mal ausprobieren. Alles ist kostenlos, aber für die meisten Angebote muss man sich anmelden, weil es eine Teilnehmerbegrenzung gibt.

Eltern müssen draußen bleiben

So wie in Beuel. Dort können maximal 26 Kinder mitmachen. Die Trainer Nick und Georg vom SV Beuel 06 animierten die Kinder dazu, Übungen mit Bällen zu machen, es blieb aber auch Zeit zum Toben. Eltern mussten draußen bleiben, nachdem sie ihren Nachwuchs abgeliefert hattenen, sagte Geschäftsführer Sport Heiko Kraus.

Open Sundays Das bieten die Vereine an Bis zum 2. April 2023 kann man noch an 18 Sonntagen das Angebot nutzen. Mit dabei sind rechtsrheinisch: SV Beuel 06 in der Turnhalle der alten VHS gegenüber der Paul-Gerhardt-Schule mit Fitness & Fun – Bewegung, Spiel und Spaß mit und ohne Ball für Fünf- bis Zwölfjährige von 9.30 bis 12 Uhr, maximal 26 Kinder, Kontakt per Mail an geschaeftsstelle@svbeuel06.de. BSV Roleber mit Spiel & Spaß für Sechs- bis Zehnjährige mit fünf Terminen ab dem 6. November in der Turn- uns Gymnastikhalle Holzlar, jeweils von 10 bis 12 Uhr, maximal 50 Kinder, Anmeldung an bsvroleber@t-online.de. TSC Blau-Gold-Rondo Bonn im Clubheim in der Beueler Tapetenfabrik mit Tanzen für Kinder – Standard & Latein, sechs Termine ab 30. Oktober, 9.30 bis 11.30 Uhr, Begrenzung auf 20 Kinder, Kontakt: jugendwart@rondo-bonn.de. Linksrheinisch bietet der Turn- und Gymnastikverein Bonn Bewegung, Spiel und Sport in der Turnhalle der Schule am Hügel in Endenich, je drei Termine für Acht- bis Zwölfjährige und für Fünf- bis Siebenjährige, immer 14 bis 16 Uhr, Anmeldung unter www.tgv-bonn.de/open-sunday. Und die BG Knights laden Acht- bis Elfjährige an jetzt noch sechs Terminen zu Ballspielen, Hip Hop, Bewegungslandschaft und Parkour ein, immer 12 bis 14 Uhr, Begrenzung auf 20 Kinder, Kontakt: info@bg-knights.de, 0157/71433238. Generelle Infos auf www.ssb.bonn.de. kpo

Er war vor allem gekommen, damit die beiden Trainer sich nicht mit dem Organisatorischen aufhalten mussten: Anmeldelisten abhaken, Eltern auffordern, FFP2-Masken in der Turnhalle zu tragen, und dergleichen. Auf seiner Anwesenheitsliste fehlten noch einige Häkchen. Gerade bei kostenlosen Angeboten hielten es Menschen nicht immer für notwendig, sich abzumelden, wenn sie nicht kommen könnten, sagte er. Aber es waren auch einige Krankmeldungen dabei – es ist halt jetzt die Zeit, in der vor allem Kindergartenkinder von einer Erkältung in die nächste geraten.

Warum der SV mitmacht? „Wir haben festgestellt, dass es hier einen enormen Bedarf an Kinderturnen gibt“, erklärte Kraus. Sein Verein hat das nicht im Angebot, aber das Personal dafür ist da. Die Open Sundays sind eine gute Möglichkeit, das mal auszuprobieren. „Wir wollen das Angebot verstetigen“, sagt Kraus. Dafür werde man Mitglieder werben müssen – ein regelmäßiges Angebot muss auch gegenfinanziert werden. Für die Open Sundays hat der SV Kraus zufolge einen Geldbetrag vom SSB erhalten, um Material anzuschaffen.

Den Bedarf erklärte er sich damit, dass die Kinder in der Coronazeit länger ohne Kontakte zu anderen waren und oft auch zu wenig Bewegung hatten. Jetzt sollten sie das alles nachholen. „Man muss das ja irgendwie aufbrechen.“ Zusätzlich zu den Open-Sunday-Terminen, an denen Kinder ab dem fünften Lebensjahr teilnehmen können, hat sich der SV deshalb um die NRW-Förderung „Extra-Zeit für Bewegung“ bemüht, die „pandemiebedingte Bewegungsdefizite“ kompensieren soll, allerdings vorrangig für Schulkinder. Der erste Termin dazu ist am kommenden Sonntag, 30. Oktober, von 9.30 bis 11.30 Uhr. Der nächste Open Sunday beim SV findet in der Woche darauf statt.

Eltern freuen sich über zusätzliches Sportangebot

„Das ist eine gute Möglichkeit, die Kinder an die Bewegung zu bringen“, meinte ein Elternpaar, das die Turnstunde zu einem Herbstspaziergang genutzt hatte, da die Familie einen etwas weiteren Anfahrtsweg hatte. Die Eltern fanden das Angebot auch gut, weil der Nachwuchs dann etwas mit anderen Kindern machen könne. „In der Coronazeit waren wir viel mit unserem Kleinen draußen, aber er hat in den Lockdowns ja nie mit anderen spielen können.“ Das sei zwar inzwischen alles besser geworden, mit Kita und Kinderturnen. Aber jedes Sportangebot sei gut.

Ob sie ihr Kind wieder hinbringen, richtet sich nach Zeit und Stimmung. Denn es gibt ja keine Teilnahmeverpflichtung, und das Angebot ist niederschwellig und wiederholt sich mitunter an den einzelnen Tagen. Man sollte allerdings nicht zu spät kommen. Am Sonntag, berichtete Kraus, standen auch Familien vor der Tür, die ihre Kinder nicht angemeldet hatten.