Referentin Birgit Schneider-Bönninger beim Kulturtisch : „So viele Menschen wie möglich an Kultur heranführen“

Das Kunstmuseum unterstützte das kleine Zimmertheater in der Pandemie, wie Kulturdezernentin Birgit Schneider-Bönninger beim Kulturtisch anführte. Foto: Benjamin Westhoff

Beuel Wie geht es der Kulturlandschaft in Bonn? Beim Kulturtisch auf Einladung des Vereins ArtDialog berichtet die Kulturdezernentin Birgit Schneider-Bönninger unter anderem, wie hilfsbereit die Branche untereinander ist.



Von Jakub Drogowski

Bereits zum 90. Mal und erstmals nach Ausbruch der Pandemie lud der Verein ArtDialog am Donnerstag zu seinem Kulturtisch. Im beschaulichen Restaurant Haus am Rhein fanden sich etwa dreißig kulturinteressierte Bonnerinnen und Bonner ein, um sich zum Thema „Kultur in Bonn – Quo Vadis nach Corona?“ gemeinsam mit der Sport- und Kulturdezernentin Birgit Schneider-Bönninger auszutauschen.

Diese schien wider Erwarten mehr gute als schlechte Nachrichten aus der Verwaltung mitgebracht zu haben und stellte diverse Zukunftsthemen und innovative Organisationspläne vor, sowie neue Projekte in Aussicht. In ihrem schwungvollen Vortrag war sie bemüht, unter den durchaus sorgenvoll in die Zukunft blickenden Kulturfreundinnen und -freunden, optimistische Stimmung zu verbreiten. So sprach sie etwa davon, der Stadtrat habe bei der letzten Haushaltssitzung das Budget für die freie Kunstszene „aufgestockt“ und der Kulturhaushalt sei insgesamt stabil geblieben.

Bezüglich der aufgrund der Pandemie unter Druck geratenen freien Künstlerinnen und Künstler sei man dank der Mittel von Bund, Land und des Solidarfonds der Stadt „auf einem guten Wege“. Die seit etwa zweieinhalb Jahren in Bonn tätige Schneider-Bönninger bemerkte auch „eine über die während dieser beklemmenden Zeit entstandene Solidarität in der Kunst- und Kulturszene untereinander“. Als Beispiel brachte sie die seitens des Kunstmuseums geleistete Unterstützung an das kleine Zimmertheater, welches dort spielen konnte. „Die Abschottung und Spartenorientierung der einzelnen Häuser untereinander ist komplett aufgebrochen. Man versucht immer wo es geht, sich irgendwie zu helfen“, so die Dezernentin. Nun sei es wichtig, wieder „so viele Menschen wie möglich an Kultur heranzuführen“.

Auch wenn sie die in den 70er-Jahren geprägte Formel der „Kultur für alle“ als Utopie erkennt, sieht es die gebürtige Kamenerin als „Mission ihres Dezernates“ an, möglichst umfassend die Bonner Gesellschaft mit ihren verschiedenen Milieus, Generationen und vertretenen 180 Nationen für das Bonner Kulturangebot zu begeistern. Dabei machte sie nochmal auf das ins Leben gerufene Format OpernRasen aufmerksam, im Zuge dessen, die oftmals brach liegende Fläche vor dem Operngebäude in den Sommermonaten für Sport- oder Kulturveranstaltungen genutzt wird. Sport und Kultur seien für sie ohnehin untrennbar verbunden und man arbeite immer wieder an verschiedenen „Synergiemodellen“, so die Dezernentin.