Neuheit für Pützchens Markt So will die Stadt Herne die Achterbahn Höllenblitz prüfen

Nach zwei technischen Zwischenfällen auf dem Oktoberfest in München und beim Frühlingsdom in Hamburg steht die Achterbahn Höllenblitz im Fokus der Behörden. Vor dem Start der Cranger Kirmes am 1. August soll das Fahrgeschäft besonders geprüft werden. Wenn das Ergebnis positiv ausfällt, soll das große Fahrgeschäft auch auf Pützchens Markt (6. bis 10. September) stehen.