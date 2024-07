Preis für die Integrierte Gesamtschule Bonn-Beuel So wird man eine der fahrradfreundlichsten Schulen Deutschlands

Kian fährt mit seinem Vater in den Sommerferien nach Amsterdam. Mit dem Fahrrad, berichtet der Zwölfjährige. „Die ganze Fahrt dauert fünf Tage. Wir bleiben einen Tag in Amsterdam und fahren dann mit dem ICE zurück.“ Der Weg ist das Ziel – das gilt auch für die Fahrrad-AG der Integrierten Gesamtschule (IGS) Bonn-Beuel, der Kian angehört. Für ihre vielfältigen Fahrradprojekte erhält die IGS in Kürze den Titel „Fahrradfreundlichste Schule Deutschlands“. Denn bei dem dazugehörigen Wettbewerb der gemeinnützigen „Aktionfahrrad“ hat die Schule in der Kategorie Newcomer gewonnen.