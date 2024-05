Verkehrsversuch in Beuel Sorge um Parkplätze für Behinderte

Petra Sturmann wohnt in Vilich. Ein- bis zweimal in der Woche fährt die 54-Jährige mit ihrem Kleinwagen in die Beueler City, um zur Fußpflege zu gehen und einzukaufen. Manchmal geht sie auch ins Kino oder trifft sich mit Freunden im Restaurant. All das bietet ihr die Friedrich-Breuer-Straße als Haupteinkaufsmeile von Beuel.