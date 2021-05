Gelbe Farbenpracht : Späte Rapsblüte in Bonn hat Folgen für Bienenvölker

Späte Rapsblüte in Bonn hat Folgen für Bienenvölker

Die Rapsblüte - aufgenommen in Beuel. Foto: Benjamin Westhoff

Beuel Die gelbe Farbenpracht ist wieder auf den Bonner Feldern zu bestaunen. Die Rapsfelder blühen in diesem Jahr allerdings verspätet. Das hat Folgen für die hier lebenden Bienenvölker.

Die Rapsblüte taucht die Felder überall in Nordrhein-Westfalen, wie hier nördlich von Vilich, mit einem leuchtenden Blütenteppich in ein sattes Gelb. Zwischen den Blüten der Pflanzen hört man überall ein geschäftiges Brummen. Zahlreiche Bienen machen sich über den Nektar her und bestäuben dabei zum Teil den Raps. Obwohl sowohl die Bienen als auch die Pflanzen den Winter sehr gut überstanden haben, haben beide unter dem Aprilwetter gelitten.