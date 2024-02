Zum Gedenktag der heiligen Adelheid Spannende Einblicke in die Geschichte der Doppelkirche

Dabei werden aktuelle neue Forschungserkenntnisse vorgestellt bezüglich der Funktionen als Frauenkonventskirche und als Grablegeort der von Wied. Außerdem bietet der Abend Einblicke in ein Virtual-Reality-Modell der Doppelkapelle, das seit zwei Jahren in der kunsthistorischen Lehre und Forschung an der Universität Bonn eingesetzt wird. Die Vorträge richten sich ganz gezielt nicht nur an ein universitäres Publikum, sondern ausdrücklich auch an alle anderen interessierten Bürgerinnen und Bürger.