Bis 1972 größter Brand der Nachkriegsgeschichte : Spektakulärer Großbrand bei A.W. Andernach in Beuel vor 50 Jahren

Ein Bild der Verwüstung: Große Teile des Werks von A. W. Andernach brannten am 8. November 1972 ab. Foto: Feuerwehr Bonn

Beuel Von Explosionen wie „Kanonengeschossen“ berichtete ein GA-Reporter nach dem Großbrand beim Dachpappehersteller A. W. Andernach in Beuel am 8. November 1972. Dieser Einsatz vor 50 Jahren war der bis dahin größte Brand der Nachkriegsgeschichte in Bonn. Ein Rückblick.

Explosionen, eine meterhohe Rauchwolke und eine drei Kilometer lange Schlauchleitung vom Rhein zum lichterloh brennenden Werk von A. W. Andernach an der Maarstraße: Ein mehrtägiger Großeinsatz der Bonner Feuerwehr im Bereich des heutigen Gewerbegebiets Beuel-Ost hat sich am 8. November zum 50. Mal gejährt. „Im Ausmaß und der Dauer war das Feuer der bis dato größte Brand in der Nachkriegsgeschichte“, sagt Frank Frenser von der Bonner Feuerwehr, die am Dienstag ein Foto der Verwüstung nach dem Brand auf Twitter veröffentlicht hat. Am 8. November 1972 war um 16.45 Uhr in der Firma A. W. Andernach, die Baustoffe für Dächer produzierte, ein Feuer ausgebrochen. Eben diese Spezialisierung sollte den Brand zum Großbrand machen.

„Millionenschaden bei Fabrikbrand in Beuel“ titelte der General-Anzeiger am Tag nach dem Brand und berichtete von der „schlimmsten Brandkatastrophe nach dem Kriege“. Auf dem Titelbild sind die Silhouetten von drei Männern zu sehen, die vor dem qualmenden Gerippe einer Halle stehen. „Die Feuerwehren hatten alle Mühe, um bei der ungeheuren Hitzeentwicklung an das Feuer heranzugelangen. Explosionen und einstürzende Gebäudeteile hinderten die Beamten immer wieder an ihrer Arbeit“, hieß es im Bericht.

Vermutlich war der Brand bei Schweißarbeiten an der Sprenkleranlage ausgebrochen, schrieb der Redakteur damals: „Schnell griffen die Flammen auf die nahegelegenen Styroporlager über. Über Bonn bildete sich rasch ein über 200 Meter großer Rauchpilz. Noch ehe die Feuerwehr eingreifen konnte, war die erste Lagerhalle heruntergebrannt. Mehrere hundert Arbeiter flüchteten panikartig aus dem Inferno.“ Wie Kanonengeschosse habe es sich angehört, als mit Chemikalien gefüllte Behälter explodierten. In einem Kasten neben dem Bericht wird darauf hingewiesen, dass die Feuerwehr wegen störender Schaulustiger teilweise verspätet zum Einsatzort kam.

Im Archiv der Feuerwehr fand Frank Frenser weitere Details zum Einsatz: In der Halle wurden demnach in großen Mengen Bitumenbahnen für die Abdichtung von Dächern produziert. Bitumen ist ein dunkles, halbfestes bis hartes, klebriges Kohlenwasserstoffgemisch, das unter anderem bei der Produktion von Dachpappe wie im Fall von A. W. Andernach eingesetzt wird. Die Feuerwehrwache 2 in Beuel befand sich laut Frenser schon damals in der Maarstraße und damit in direkter Nachbarschaft des Brandes. Obwohl die Feuerwehr schnell mit den Löscharbeiten beginnen konnte, breitete sich das Feuer unkontrollierbar aus. „Flüssiges und brennendes Bitumen floss aus den brennenden Hallen heraus auf die umliegenden Straßen und Schienen, Flammen schlugen meterhoch und schwarzer Rauch stieg mehrere hundert Meter hoch aus den brennenden Hallen“, sagt Frenser.

Da die Brandbekämpfung in den ersten Stunden aussichtslos gewesen sei, hätten die Einsatzkräfte erst die umliegenden Betriebe vor dem Feuer und der Hitze geschützt. Unter anderem sicherten die Einheiten, die von allen Wachen der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Bonn zusammengezogen wurden, erfolgreich einen Gasbehälter, der auf dem Archiv-Foto zu sehen ist. Die Einsatzkräfte schützten zudem eine Tankstelle und einen großen Holzbetrieb. Auch Löschzüge aus dem benachbarten Rhein-Sieg-Kreis unterstützten den Einsatz.

Mehrtägiger Feuerwehreinsatz in Beuel nötig

Für die mehrtägigen Löscharbeiten wurde laut Frenser eine rund drei Kilometer lange Schlauchleitung vom Rhein aus an die Einsatzstelle verlegt. Der Betrieb A. W. Andernach wurde durch den Brand komplett zerstört. Im General-Anzeiger vom 10. November 1972 wurde der entstandene Schaden auf zehn Millionen D-Mark geschätzt. Vier Personen erlitten leichte Verletzungen bei dem Brand.

Es war nicht das erste und auch nicht das letzte Mal, dass das Werk von einem Brand so schwer betroffen war (siehe „Historie“). Heute erinnert nicht mehr viel an das Unternehmen A. W. Andernach. Mit Baustoffen, die dort produziert wurden, wurde 1949 beispielsweise die Kennedybrücke isoliert. Das kanadische Unternehmen Iko hatte den Familienbetrieb Anfang der 2000er Jahre aus der Insolvenzmasse übernommen und das Werk Ende 2008 geschlossen. Danach wurde das Riesengelände der Firma Stück für Stück verkauft. Das letzte Gebäude der Fabrik wurde 2018 abgerissen. „Damit ist das letzte Teil der ehemals berühmten Firma A.W. Andernach verschwunden und das Unternehmen endgültig Industriegeschichte geworden“, sagte Manfred Rösner, der bereits seit 1982 bei Andernach gearbeitet hatte und von der Iko-Gruppe übernommen war, damals gegenüber dem GA. Kurz darauf wurde auf dem Riesengelände, auf dem sich diverse kleinere Gewerbe ansiedelten, ein Lidl-Markt errichtet. Ein damals angekündigter Neubau für den Drogeriermarkt dm wurde bis heute nicht umgesetzt.