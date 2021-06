1,4 Millionen Euro für neue Spielplätze : So kommt der „Rübengarten“ in Geislar bei Kindern an

So kommt der „Rübengarten“ in Geislar bei Kindern an

Geislar Die Stadt Bonn hat 2020 rund 1,4 Millionen Euro für die Sanierung vieler Spielplätze ausgegeben und zwei neue Anlagen gebaut, davon eine im Neubaugebiet Geislar-West. Der GA hat ihn getestet.

Viele junge Familien mit kleinen Kindern ziehen gerade ins Neubaugebiet Geislar-West. Klar, dass neben einem Kindergarten auch ein neuer Spielplatz her muss: Auf rund 1200 Quadratmetern hat die Stadt Bonn einen „Rübengarten“ angelegt, passend zum Namen der Straße, an der er liegt. Bei Kindern und Eltern kommt er gleichermaßen gut an.

220.000 Euro teurer Spielplatz

Rund 220.000 Euro hat sich die Stadt diese Anlage, die mit viel Auslauffläche aufwartet, kosten lassen. Es ist einer von zwei neuen Plätzen, die kürzlich geschaffen wurden. Der zweite ist der deutlich kleinere in Ippendorf , der 170.000 Euro gekostet hat. Beide Plätze sind nach Angaben der Stadt in enger Abstimmung mit den Bewohnern entwickelt worden. In die Planung sind danach außerdem die Themen Inklusion berücksichtigt worden.

Das sind aber nicht die einzigen Projekte, die die Stadt im Jahr 2020 anberaumt hat, wie sie in einem Schreiben mitteilt. „Im vergangenen Jahr hat die Stadtverwaltung rund 1,4 Millionen Euro in Spiel- und Bolzplätze investiert“, heißt es darin. 22 Anlagen wurden saniert und umgebaut, alleine 240.000 Euro kostete die Kletterlandschaft in den Rheinauen am ehemaligen Jugendhaus „Quasi“. 80.000 Euro flossen in die Erweiterung des Spielplatzes an der Waldau. An der Rheinaustraße wurde der bestehende Spielplatz zum „Fischerdorf“ umgestaltet, ansonsten vielfach Fallschutzbelag und Bepflanzung ausgebessert.