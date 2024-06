Spielplatz Roleber-Gielgen wird umgestaltet „Der Hügel ist ein Spielgerät, das die Fantasie der Kinder anregt“

Inmitten von Schaukeln, Reckstangen in Rindenmulch und Sandkästen gibt es auf dem Spielplatz Roleber-Gielgen ein von Gras und Büschen bewachsenes und besonders beliebtes Spielgerät: Einen großen Erdhügel auf dem einst eine Rutsche stand. „Der Hügel ist ein Spielgerät, das die Fantasie der Kinder anregt“, sagt Jens Töpert, Vorsitzender des Bürgervereins vor Ort, der sich für den Erhalt des beliebten Berges einsetzt. Laut Töpert sei vor einigen Jahren die alte silberne Rutsche vom Hügel entfernt worden. Anschließend soll die Stadt „aufgrund arbeitsschutzrechtlicher Vorgaben“ beschlossen haben, den Erdberg zu beseitigen, berichtet Töpert. Ein Mitarbeiter des Presseamtes der Stadt Bonn teilte auf GA-Anfrage mit, der Hügel solle nicht komplett verschwinden, sondern nur in Höhe und Neigung angepasst werden, damit er besser unterhalten werden könne. „An anderen Orten in Bonn gibt es viel höhere Hügel, deren Pflege auch kein Problem ist“, sagt Anwohnerin Esther Löhr, die mit den Plänen der Stadt unzufrieden ist.