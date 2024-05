Bauarbeiten am Sportplatz Schwarzrheindorf Fertigstellung der Sporthalle verzögert sich noch

Rege Bautätigkeiten erlebten die Mitglieder des FV Preußen Bonn und anderer Sportvereine, die dort zu Gast sind, in den vergangenen Tagen am Sportplatz in Schwarzrheindorf. Mitarbeiter der zuständigen Baufirma haben mit dem Bau einer Rampe begonnen, die den etwas höher gelegenen Parkplatz mit dem Platz vor der neuen Turnhalle barrierefrei verbinden soll. Davon profitieren dann nicht nur die Besucher der Sporthalle, sondern auch die Gäste des Vereinsheims.