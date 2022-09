Auszeichnung : St. Josef Hospital behandelt Herzkranke Menschen exzellent

Foto: Anton Dieckhoff

Beuel Die deutsche Gesellschaft für Kardiologie, Herz- und Kreislaufforschung (DGK) hat das St. Josef Hospital der GFO-Kliniken in Beuel als „Vorhofflimmer-Zentrum“ zertifiziert. Nur 46 Kliniken in Deutschland sind von der DGK in diesem Bereich zertifiziert.



„Wir sind hier sehr stolz, diese Auszeichnung der DGK erhalten zu haben. Das Zertifikat erhalten nur Kliniken, die sehr umfassende Qualitätsstandards erfüllen und über ein erfahrenes Team verfügen“, sagt Stefan Schlüter, Chefarzt der Sektion Elektrophysiologie am St. Josef Hospital. Das Zertifikat motiviere das Team, weiterhin bestmögliche Behandlungen anzubieten.

Seit 2011 haben er und sein Team bereits über 2000 Patienten behandelt. „Wir arbeiten als Team seit Beginn in der gleichen Besetzung zusammen und verstehen uns fast blind“, sagt Schlüter.

Alle Voraussetzungen erfüllt

Das Qualitätssiegel zertifiziert, dass die Kliniken die strukturellen, personellen und inhaltlichen Voraussetzungen erfüllt, um Katheterablationen von Vorhofflimmern auf qualitativ hohem Niveau durchzuführen. Katheterablationen sind kleine Operationen, bei denen Ärzte Katheter bis zum Herzen vorschieben. Am Ende des Katheters kann Hitze oder Kälte erzeugt werden, um die Teile des Herzmuskels zu schädigen, die elektrische Erregung fehlleiteten.

Ärzte wenden das Verfahren immer häufiger bei jungen Patienten mit anfallartigem Vorhofflimmern an, um die Symptome zu behandeln.

2021 erneuerte die Klinik ihr Katheter Labor. „Das kommt natürlich dem Behandlungserfolg und der Patientensicherheit zugute“, sagt Schlüter.