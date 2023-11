Fackelzug und Weckmann Sankt Martin macht sich in Beuel auf den Weg

Die Kinder in den Kitas und Schulen werden nicht nur die Martinsgeschichte hören, sondern dürfen sich auch über Weckmänner freuen. Gebacken werden diese alljährlich in der Bäckerei Schlösser - eine Tradition, die bei dem Familienbetrieb bis in die 1950er Jahre zurückgeht. Dieses Jahr kommen in der Backstube während der Martinswoche 4000 bis 5000 Weckmänner in den Ofen. Drei bis vier Tage herrscht dann in der Backstube der Familie Schlösser Hochbetrieb: „Da müssen wir alle ran“, sagt Bäckermeister Wolfgang Schlösser. Gegen Mitternacht beginnt in der Bäckerei bereits der Arbeitstag, damit die frisch gebackenen Weckmänner noch am selben Tag in den Kitas und Schulen verteilt werden können. Um 7 Uhr kommen Mitglieder der Kirchlichen Bürgerstiftung Beuel Johannes Nepomuk in die Backstube und packen die Weckmänner in von der Stiftung Tüten, auf denen die Martinsgeschichte zum Nachlesen aufgeschrieben ist.