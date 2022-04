Nach zwei Jahren Corona-Pause : Schützen dürfen wieder Ostereier schießen

Pützchen Zwei Jahre lang mussten die Schützen aus Pützchen ihr Vereinsleben quasi ruhen lassen. Jetzt darf die Tradition des Ostereierschießens wieder aufleben.



Am Samstag ging es in Pützchen vielen bunten Eiern an den Kragen. Nach zwei Jahren Pause veranstaltete die „St. Sebastianus Schützenbruderschaft“ ihr traditionellen Ostereierschießen im Pfarrheim von St. Adelheid. Geschossen wurde aus zehn Meter Entfernung auf kleine Fünfer-Eierscheiben. Ein Treffen auf der Scheibe wurde mit einem bunten Ei belohnt. Wenn allerdings fünf Eier getroffen wurden, gab es ein weiteres Ei gratis dazu. Diesmal hatten die Jungschützen 540 bunte Eier gesammelt, wie Pressewart Frederick Geitel mitteilte.

Peter Weber war besonders treffsicher

Vorstandswahlen Alte Hasen und neue Namen Nach zwei Jahren Pandemie führten die Pützchener Schützen wieder Ihre turnusmäßigen Vorstandswahlen durch. Bei einer gut besuchten Versammlung wurde der Vorstand mit Wilhelm Wester als Brudermeister an der Spitze bestätigt. Als Geschäftsführer wurde Dirk Siebert als Nachfolger von Thomas Schütte gewählt, der nicht mehr zur Wahl stand. Zum Schatzmeister und Pressewart wurde Frederick Geitel wiedergewählt. Schießmeister bleibt Roland Kopschetzky. Fahnenträger bleibt Detlef Schröter und Zeugwart Walter Köpsel. Als Beisitzer wurde Frank Stommel gewählt - die inaktiven werden durch Arno Kleemann vertreten. Turnusgemäß wurden die ersten Positionen gewählt. scn

Besonders treffsicher zeigte sich Peter Weber an der Scheibe. Gekonnt legte der Ehrenbrudermeister das Luftgewehr an die Schulter. Beinahe zentral waren auf der Scheibe die Kugeln in jedem Ei eingeschlagen. „Ich bin seit fast 60 Jahren Mitglied und so etwas wie die letzten zwei Jahren habe ich im Verein auch noch nicht erlebt“, sagte Weber. Der Schützenbruder war sehr froh, dass das Ostereierschießen wieder stattfinden konnte. „Und dass man sich wieder treffen kann und alles langsam in Gang kommt“, fügte Weber hinzu. Ob Schützenvereine, Sportvereine oder Musikvereine – überall beobachtete er Schwierigkeiten durch die Corona-Pandemie.

Trotz seines noch jungen Altes war Maximilian Roth (23) beim Ostereierschießen bereits ein alter Hase. „Es ist ein traditionsreicher Brauch bei uns. Ich bin seit Kindesalter bei den Jungschützen“, so Roth. Die Jungschützen hatten die Veranstaltung organisiert. „Es ist immer ein besonderes Ereignis hier zu schießen. Heute haben wir Ostereier, sonst sind die Ringe unser Ziel. Da kann man sich immer gut mit den anderen Schützen messen“, sagte Roth.

Die Erlöse am Nachmittag kommen der Jugendarbeit zugute

Viele Mitglieder beteiligen sich auf den sechs Bahnen der Schießanlage im Keller. Andere wiederum aßen im Erdgeschoss Kuchen und tranken Kaffee. Traditionell kamen die Erlöse des bunten Nachmittags der Jugendarbeit zugute. „Das Ostereierschießen ist eine Veranstaltung, die allen Mitgliedern und deren Freunden, Bekannten und Nachbarn viel Freude bereitet“, fasste Brudermeister Wilhelm Wester zusammen. Zumal das Vereinsleben während den Pandemie-Jahren größtenteils nicht stattgefunden habe. „Wir haben auf schriftlichen Weg versucht, den Kontakt zu unseren Mitgliedern zu halten.“ Auf Veranstaltungen wie etwa dem traditionellen Brezelschießen musste verzichtet werden. „Wir haben die Brezel den Mitgliedern nach Hause gebracht.“ Anstelle des alljährlichen Schützenfestes wurde außerdem ein Freiluftgottesdienst vor der Kirche abgehalten. Die Mitgliederzahl sei wegen der Pandemie nicht geschrumpft, berichtete Wester.

Nachdem sich die Schützen in einer Sitzung beratschlagt hatten, plant die Schützenbruderschaft erstmals nach zwei Jahren mit einer normalen Saison. So sollen nach aktueller Planung wieder alle bekannten Veranstaltungen wie auch das Königsschießen an Christi Himmelfahrt, dem 26. Mai, und der Jahreshöhepunkt, das Schützenfest im Juli stattfinden. Die Planungen hierzu seien in vollem Gange, wie Wester mitteilte. „Wir werden am Freitagabend, den 15 Juli, mit den Feierlichkeiten beginnen und die Pützchener Ortsvereine werden am Montag, den 18. Juli, einen Frühball veranstalten, zu dem insbesondere die Senioren aus Pützchen und Bechlinghoven eingeladen werden.“ Heißt: Das gesamte Schützenfest, sowie es die Ortsansässigen kennen und lieben, soll wieder stattfinden. Die gesamte Schützenfamilie ließ dazu verkünden, dass man sich freue, wieder die Feste gemeinsam mit den Bürgern aus Pützchen und Bechlinghoven, sowie aus dem Umland feiern zu können. „Alle sind herzlich dazu eingeladen, die Veranstaltungen zu besuchen“, sagte der amtierende König Karl-Heinz Schneppensiefen.

Wester als Brudermeister bestätigt