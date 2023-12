Lebensmittel für über 80-Jährige Schützenbruderschaft aus Pützchen verteilt Esspakete an Senioren

Christstollen, Tee, Wurst und Marmelade: Insgesamt 300 Bewohner der beiden Ortschaften können sich über Leckereien freuen. In diesem Jahr fällt der dritte Adventssamstag auf den 16. Dezember. 40 Schützen werden an dem Samstag um 14.30 Uhr in ihrer Gemeinde losziehen und die Tüten verteilen. „Die Menschen freuen sich, dass jemand von uns vorbeikommt“, sagt Wester. Es komme schon mal vor, dass ein Schütze für zehn bis 30 Minuten ins Haus gebeten wird für ein kleines Gespräch. „Das nenne ich gelebtes Dorfleben“, so der Brudermeister. Die Schützenbruderschaft freut sich neben den Gesprächen auch immer über die Dankeskarten der Senioren. „Wir haben extra eine Versammlung, in der wir die Karten besprechen“, sagt Wester.