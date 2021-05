Tausch der Schilder : Stadt ändert Wegeführung zum Beueler Rheinufer

Die Stadt hat die Beschilderung am Beueler Rheinufer korrigiert. Foto: Benjamin Westhoff

Beuel Die Stadt hat die Wegeführung zum Beueler Rheinufer geändert. Zwischenzeitlich kam es zu Irritationen bei Fußgängern und Radfahrern, weil die Beschilderung nicht eindeutig war.

Aufmerksamen Spaziergängern ist sofort aufgefallen, dass die Stadt Bonn am stark frequentierten Zugang zum Beueler Rheinufer die Beschilderung geändert hat. Wer als Radfahrer oder Fußgänger von der Rheinaustraße in Höhe des China-Schiffs zur Promenade will, muss nun den Zugang wechseln.