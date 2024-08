Info-Veranstaltung zur Nahversorgung Stadt befragt Beueler nach ihrem Einkaufsverhalten

Beuel · Die Stadt Bonn arbeitet gerade am neuen Einzelhandels- und Zentrenkonzept. Das Papier hat eine wichtige Funktion für die Steuerung des Angebots im Stadtgebiet. In Beuel findet am 10. September die erste Infoveranstaltung dazu statt.

26.08.2024 , 16:00 Uhr

Bezirkszentren wie die Beueler Mitte locken auch Verbraucher aus den umliegenden Orten zum Einkaufen. Foto: Benjamin Westhoff





Von Sascha Stienen Redakteur Bonn