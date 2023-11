Kita-Schließung in Beuel Stadt bietet Unterstützung an

Derzeit besuchen 51 Kinder die Einrichtung am Landgrabenweg. 39 Kinder sollen im nächsten Jahr auf die anderen drei Telekom-Betriebskitas im Bonner Stadtgebiet verteilt werden, zwölf Kinder wechseln in die Grundschule. Nach eigenen Angaben will die Deutsche Telekom im nächsten Jahr die Zahl der Kitaplätze in Bonn von heute 330 auf 300 reduzieren.