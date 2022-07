Ärger in Beuel : Stadt füllt Baumscheiben am Rheinufer mit Splitt auf

Beuel Die Stadt Bonn hat zahlreiche Baumscheiben am Beueler Rheinufer mit Splitt bedeckt. Eine Anwohnerin sieht darin ein schlechtes Beispiel. Die Stadt wiederum verteidigt diesen Schritt.

Auf Nachfrage teilt die Stadt Bonn ihr Bedauern mit, dass sich die Bepflanzung der Baumscheiben am Beueler Rheinufer nicht halten konnte, da die Trittbelastung in diesem Bereich zu hoch gewesen sei. Deshalb wolle man es dort auch nicht erneut versuchen. „Durch Regen wurden die Beete zudem ausgewaschen, sodass ein Höhenunterschied zum angrenzenden Pflaster entstanden ist“, lässt Andrea Schulte vom Presseamt wissen. Um die so entstandenen Stolperfallen für Passanten zu beseitigen, habe die Stadt die Baumscheiben nun mit Splitt aufgefüllt. „Der Splitt lässt sich nicht so leicht festtreten und ist wasserdurchlässig, sodass Feuchtigkeit besser im Boden aufgenommen werden kann“, ergänzt Schulte und betont, dass diese Maßnahme nichts mit „toten Steingärten“ zu tun habe, da unter dem Splitt um die Bäume am Beueler Rheinufer keine wasserundurchlässige Folie verlegt worden sei, wie es bei der Vorgartengestaltung leider häufig üblich sei. Pflanzen könnten dort theoretisch weiterhin wachsen.