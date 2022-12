Nach Fällungen wegen Radweg : Stadt pflanzt nach Protesten 100 Bäume in Beuel

Stadt pflanzt nach Protesten 100 Bäume in Beuel

Die neuen Bäume wurden entlang der Radtrasse am Beueler Rheinufer gepflanzt. Foto: Benjamin Westhoff

Beuel In Beuel werden bis Weihnachten 100 neue Bäume gepflanzt. Sie ersetzen die 27 Bäume, die für den Ausbau der Radroute in der rechtsrheinischen Rheinaue im vergangenen Winter gefällt werden mussten.

Wer derzeit die Pflanzarbeiten am Beueler Rheinufer zwischen der Südbrücke und dem Biergarten „Blauer Affe“ wahrnimmt, erinnert sich bestimmt an die Protestwelle vor gut einem Jahr. Damals hatte die Stadt Bonn angekündigt, den dortigen Radweg auf besagtem rund 1,8 Kilometer langen Teilstück ausbauen zu wollen. Um die Verkehrssicherheit auf der ehemals nur zwei Meter breiten Trasse zu verbessern, mussten 27 Rheinauen-Bäume gefällt werden.

Jetzt werden als Ersatz 38 Parkbäume entlang des Radwegs gepflanzt. Die Arbeiten haben bereits Ende November 2022 begonnen. Ausgewählt wurden Baumarten, die mit den sich verändernden klimatischen Bedingungen gut zurechtkommen und zudem den gestalterischen Anforderungen der Rheinaue als Denkmal Rechnung tragen: Schwarzpappeln, Stieleichen, Krimlinden, Silberweiden, Spitzahorne, Esskastanien, Blutbuchen, Platanen, Blumeneschen, Hainbuchen und Rosskastanien kommen hier in die Erde.

Bürgerinitiative dankt Stadt Bonn

Die Jungbäume sind zum Zeitpunkt der Pflanzung in der Rheinaue und auf den Friedhöfen schon rund zehn Jahre alt, haben eine stattliche Größe von etwa fünf Metern und einen Stammumfang von 20 bis 25 Zentimetern. Damit die jungen Bäume an ihren neuen Standorten gut gedeihen, werden sie in den kommenden vier Jahren durch die beauftragte Landschaftsbaufirma gewässert.