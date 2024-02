Akut von Schließung bedroht? Stadt widerspricht Aussage der Sportdezernentin zur Beueler Bütt

„Die Beueler Bütt ist nicht akut von einer Schließung bedroht“, das teilte am Freitagnachmittag Bonns Vize-Stadtsprecher Marc Hoffmann mit. Damit widerspricht die Stadtverwaltung der städtischen Sportdezernentin Birgit Schneider-Bönninger, die in einem vertraulichen Bericht an den städtischen Verwaltungsvorstand geschrieben hatte: „Aktuell ist die Beueler Bütt von einer akuten Schließung“ bedroht (der GA berichtete).