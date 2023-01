Ersatz für mögliche Verluste durch Hitzesommer : Stadt will hundert Bäume auf dem Beueler Rheindeich pflanzen

Beuel Die Stadtverwaltung plant auf dem Beueler Rheindeich rund hundert Baumpflanzungen, um mögliche Verluste durch Hitzesommer auszugleichen. Die Mischung verschiedener Baumarten soll nicht nur schön aussehen, sondern auch einen Beitrag zur Artenvielfalt leisten.

Die Stadt will auf Initiative des Tiefbauamtes hin auf dem Rheindeich in Beuel rund hundert Bäume pflanzen. Sie sollen unter anderem als Ersatz für dortige Bäume dienen, die durch trockene, heiße Sommer in den vergangenen Jahren „stark geschwächt und/oder vorgeschädigt“ seien, hieß es in der Vorlage der Stadtverwaltung dazu. Geplant sind Pflanzungen zwischen der Kläranlage Beuel und der Kaiser-Konrad-Straße. Veranschlagt hat die Stadt 150.000 Euro für das Vorhaben, das nach der Genehmigung des Haushalts umgesetzt werden soll, also voraussichtlich im Frühjahr 2023.