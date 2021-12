Mitteilungsvorlage für die Bezirksvertretung Beuel : Stadt zieht schnelle Lösung zurück

Beuel „Freundlicher Imbiss“ wird nach Prüfung der Verwaltung wohl nicht 100 Meter weiter ziehen.

Anwohner äußert Bedenken bezüglich des neuen Standortes

Zwischenzeitlich sieht offenbar auch die Verwaltung den vorgeschlagenen Standort als nicht geeignet an. Wie aus der Mitteilungsvorlage hervorgeht, hätten sich zwar keine Bedenken bezüglich einer Sondernutzung des Bereichs nach Paragraf 18 des Straßen- und Wegegesetzes NRW ergeben. Allerdings liege die Fläche im Bebauungsplan mit der Nummer 7922-24 angrenzend an eine Parkanlage. Die Prüfung hinsichtlich des Bauordnungs- und Bauplanungsrechts habe ergeben, dass ein Gewerbebetrieb in der öffentlichen Verkehrsfläche grundsätzlich nicht zulässig sei „und stadtgestalterisch im Bereich des Bergweges/Feldstraße vor der Grünfläche nicht vertretbar ist“.

Es gibt bereits eine weitere Alternative

Unterdessen hat ein Architekt, der Syed unterstützt, aber seinen Namen nicht öffentlich nennen möchte, der Verwaltung einen weiteren Vorschlag unterbreitet. So habe laut der Mitteilungsvorlage der Eigentümer einer privaten Fläche am Bergweg, auf der gegenüberliegenden Seite des bisher diskutierten Platzes am Park, einen Pachtvertrag in Aussicht gestellt. Allerdings geht die Verwaltung davon aus, dass auch diese Fläche nicht genehmigt werden kann.