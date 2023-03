Neue Stadtführer für Bonn Stadtgeschichte lebhaft in Szene setzen

Dass die Kartonagenfabrik auf der Königswinterer Straße eigentlich eine Manufaktur ist, weiß Stadtführer Karsten Fienemann, der die Geschichte des Fabrikgebäudes in den letzten Wochen ausführlich recherchiert hat. Als der Betrieb 1882 erstmals seine Tore öffnete, war es üblich, dass die Menschen dort, wo sie gearbeitet haben, auch wohnten. Daran solle sich bis heute nichts geändert haben. Außerdem versorgt die Manufaktur nicht nur Kunden in ganz Deutschland mit Kartonagen und maßgeschneiderten Verpackungen, sondern liefert auch in die EU – bis nach Mallorca.