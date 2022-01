Festwoche zum Gedenken an die Heilige Adelheid von Vilich : Stadtpatronin starb vor 1007 Jahren

Gemeinde Sankt Peter in Vilich feiert : Besuch der Heiligen Adelheid in Köln An einer Festmesse in Köln-Deutz haben Mitglieder der Gemeinde Sankt Peter in Vilich teilgenommen. Anlass war das Festjahr zum 1000. Todestag des Heiligen Heribert. Der Erzbischof soll einst ein enger Vertrauter der Heiligen Adelheid, Patronin der Stadt Bonn, gewesen sein.