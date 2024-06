Gewaltbereite Botschaftsbesetzer und feiernde Bonner Einsätze aus 40 Jahren, die ein Bonner Polizist nie vergessen wird

Beim Wachwechsel in der Polizeiwache Ramersdorf ist der lange Flur voller Menschen, und es herrscht reger Austausch zwischen den Beamten. Am Ende des Ganges liegt das Büro von Stefan Scharfenstein, dem Leiter der Polizeiwache, der zum Ende des Monats in den Ruhestand geht. Mit dann 61 Jahren. „62 ist eigentlich die Pensionsgrenze“, erläutert der Bad Honnefer. „Da ich 25 Jahre im Schichtdienst tätig war, wird mir ein Jahr erlassen.“