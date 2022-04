Vorfall bei Vilich-Müldorf : Jugendliche werfen Steine auf Stadtbahn der Linie 66

Bonn In Vilich-Müldorf in Bonn ist eine Straßenbahn der Linie 66 mit Steinen beworfen und beschädigt worden. Die Bonner Polizei sucht nun nach Zeugen der Tat, die sich bereits vor drei Wochen abspielte.

Jugendliche haben eine Straßenbahn der Linie 66 in Vilich-Müldorf mit Steinen beworfen. Der Vorfall ereignete sich bereits am 10. März, wie die Polizei nun mitteilte. Demnach teilte ein Zeuge der Polizei an dem Nachmittag gegen 16.50 Uhr mit, dass drei Jugendliche im Bereich der dortigen Haltestelle mehrere Steine mit einem Baseballschläger gegen die Bahn geschlagen haben. Die Bahn war in Richtung Siegburg unterwegs.