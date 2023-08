Teurer Schulstart Stiftung unterstützt Beueler i-Dötzchen

Stifte, Hefte, Turnbeutel, neue Schuhe für den Sportunterricht, und ein passender Ranzen muss auch noch her. Bevor der Nachwuchs erstmals aufgeregt im Klassenzimmer sitzt, müssen Familien tief in die Tasche greifen. Rund 500 Euro kann die Einschulung eines Kindes kosten. Geld, das in vielen Haushalten jedoch nicht vorhanden ist. In die Vorfreude auf den Start in einen neuen Lebensabschnitt des Nachwuchses mischen sich bei einigen Eltern oftmals die Sorgen, das Kind nicht angemessen ausstatten zu können.