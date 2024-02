Mitsingkonzert in St. Josef Stimme ölen und ab in die Kirche

Beuel · Der Karneval zieht am Sonntag auch in den Gottesdienst in der Beueler St. Josef-Kirche ein. Organist Michael Bottenhorn wusste gar nicht, dass viele kölsche Texte einen religiösen Bezug haben.

02.02.2024 , 08:00 Uhr

Organist Michael Bottenhorn ist gut auf das karnevalistische Mitsingkonzert am Sonntag vorbereitet. Foto: Stefan Knopp





Von Stefan Knopp